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Обстріли Дніпропетровщини: Росіяни поранили жителя і зруйнували будинки

Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. 

Обстріли Дніпропетровщини: Росіяни поранили жителя і зруйнували будинки
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

29 лютого російські окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії. 

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак, за день по регіону ворог скерував пів десятка дронів. 

Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. 

Крім того, через ворожі обстріли пошкоджені 12 приватних осель, п'ять дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Також понівечені 9 господарських споруд, ще одна знищена.

Зруйнований російськими обстрілами будинок на Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Зруйнований російськими обстрілами будинок на Дніпропетровщині

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини

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