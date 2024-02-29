Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

29 лютого російські окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак, за день по регіону ворог скерував пів десятка дронів.

Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Постраждав 72-річний місцевий мешканець.

Крім того, через ворожі обстріли пошкоджені 12 приватних осель, п'ять дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Також понівечені 9 господарських споруд, ще одна знищена.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Зруйнований російськими обстрілами будинок на Дніпропетровщині