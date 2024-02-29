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Тарнавський: Противник зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку

Росйські війська знову застосовують велику кількість живої сили під час штурмів.

Тарнавський: Противник зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку
Фото: Telegram/Zelenskiy

Російські окупанти зосередили свої зусилля на Авдіївському напрямку. За минулу добу Сили оборони відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське. 

Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами командувача, на Новопавлівському напрямку відбулось 38 боєзіткнень. Також росіяни не мали успіху в Красногорівці, яка була звільнена воїнами   3-ї штурмової бригади.  Лише там втрати ворога склали близько 100 осіб.

"Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське", — розповів Тарнавський.

Загальні втрати ворога у живій силі по всій операційній зоні “ОСУВ “Таврія” склали 431 особу за добу; в озброєнні та військовій техніці  — 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів. 

Уражено 1 район зосередження особового складу ворога. Четверо окупантів захоплено в полон. 

Раніше, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що ворог посилив наступ на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

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