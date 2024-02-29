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Ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі на Сумщині

У Ворожбянській громаді пролунали чотири вибухи.

Ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі на Сумщині
обстріли Сумщини
Фото: Сумська ОВА

Ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі у Вородбянській громаді Сумщини. Внаслідок обстрілів постраждав один цивільний, повідомляють у Сумській ОВА.

Попередньо, внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства.

Пожежу локалізували. На місці працюють всі необхідні  служби.

Двоє поліцейських загинули та четверо поранені внаслідок повторного обстрілу у Сумській області. Слідча група виїхала на документування наслідків обстрілів по будівлі фермерського господарства. І в цей час російська армія прицільно вдарила артилерією по правоохоронцях.

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