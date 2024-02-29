Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаСуспільствоВійна

Мілей планує провести латиноамериканський саміт на підтримку Україні пізніше цього року, − Financial Times

Президент Аргентини заявив виданню, що віддає перевагу союзам із “країнами, які захищають свободу”, включно з США, Ізраїлем та Україною.

Мілей планує провести латиноамериканський саміт на підтримку Україні пізніше цього року, − Financial Times
Зеленський і президент Аргентини Хав’єр Мілей
Фото: Офіс президента

Президент Аргентини Хав'єр Мілей хоче провести саміт латиноамериканських держав, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією. 

Про це він заявив британській газеті Financial Times.

Мілей зазначив, що саміт може відбутися пізніше цього року, але детальнішої інформації не надав.

Президент Аргентини заявив виданню, що віддає перевагу союзам із “країнами, які захищають свободу”, включно з США та Ізраїлем, який він відвідав на початку лютого, та Україною, якій подарував два військові вертольоти російського виробництва.

FT пише, що ініціатива з проведення саміту показує різку різницю позиції Мілея з нейтральними позиціями інших регіональних президентів, зокрема бразильського Луїса Інасіо Лули да Сілва та мексиканського Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Водночас цього тижня Мілей зустрівся у США на конференції консерваторів з Дональдом Трампом, висловивши сподівання, що експрезидент повернеться до Білого дому. “Ти був дуже чудовим президентом, і я сподіваюся, що ти ним знову станеш”, − сказав аргентинець. Нагадаємо, торік у грудні Трамп на Різдво побажав опонентам “гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією” та іншими проблемами. Експрезидент Сполучених Штатів також закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона протидіяти компромісу щодо допомоги Україні.

  • Наприкінці 2023 року Bloomberg написав, що Аргентина погодилася провести проукраїнський саміт у регіоні на початку 2024-го. Таку інформацію тоді підтвердив заступник Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, про це йшлося під час зустрічі Зеленського та Мілея.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies