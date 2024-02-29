Мілей планує провести латиноамериканський саміт на підтримку Україні пізніше цього року, − Financial Times

Президент Аргентини заявив виданню, що віддає перевагу союзам із “країнами, які захищають свободу”, включно з США, Ізраїлем та Україною.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей хоче провести саміт латиноамериканських держав, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.

Про це він заявив британській газеті Financial Times.

Мілей зазначив, що саміт може відбутися пізніше цього року, але детальнішої інформації не надав.

Президент Аргентини заявив виданню, що віддає перевагу союзам із “країнами, які захищають свободу”, включно з США та Ізраїлем, який він відвідав на початку лютого, та Україною, якій подарував два військові вертольоти російського виробництва.

FT пише, що ініціатива з проведення саміту показує різку різницю позиції Мілея з нейтральними позиціями інших регіональних президентів, зокрема бразильського Луїса Інасіо Лули да Сілва та мексиканського Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Водночас цього тижня Мілей зустрівся у США на конференції консерваторів з Дональдом Трампом, висловивши сподівання, що експрезидент повернеться до Білого дому. “Ти був дуже чудовим президентом, і я сподіваюся, що ти ним знову станеш”, − сказав аргентинець. Нагадаємо, торік у грудні Трамп на Різдво побажав опонентам “гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією” та іншими проблемами. Експрезидент Сполучених Штатів також закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона протидіяти компромісу щодо допомоги Україні.