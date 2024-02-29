Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"

Керівник ГУР не вважає, що заміна головкома відбулася через особисті розбіжності між ним і президентом.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов не вважає, що президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача через особисті розбіжності, сказав він у інтерв'ю CBC.

Буданов вважає, що навряд можуть бути персональні розбіжності між чоловіками, один із яких є в прямому підпорядкуванні іншого. Він також дав зрозуміти, що вважає правильним рішення замінити Залужного.

"Якщо все добре, все чудово і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?" – сказав він.