Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов не вважає, що президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача через особисті розбіжності, сказав він у інтерв'ю CBC.
Буданов вважає, що навряд можуть бути персональні розбіжності між чоловіками, один із яких є в прямому підпорядкуванні іншого. Він також дав зрозуміти, що вважає правильним рішення замінити Залужного.
"Якщо все добре, все чудово і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?" – сказав він.
- Після майже двох років повномасштабної війни, на початку лютого 2024, президент Володимир Зеленський замінив Валерія Залужного на Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами. Звільненню передували місяці поширення у медіа непідтверджених офіційно даних про підготовку цього рішення. Про Буданова в медіа говорили як про одного з імовірних кандидатів на посаду головкома. Сам він намір змінити посаду в спілкуванні з LB заперечував.
- Серед озвучуваних раніше претензій президент називав бюрократію: "Дуже не подобається, коли логістично у нас залишається бюрократичний радянський процес, коли 26 000 дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз, не може бути таки проблем".
- Окрім головнокомандувача, українська армія отримала нових керівників Сухопутний військ, Сил Територіальної оборони, Десатно-штурмових військ, Об'єднаних сил та Генерального штабу.