ЗСУ знищили ще два літаки ворога

Від початку доби Сили оборони збили вже три борти ворога.

Сьогодні близько 9 ранку на Авдіївському та Маріупольському напрямках захисники збили ще два літаки. Загалом від початку доби збили вже три російські борти.

Про збиття повідомили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Повітряних сил. Інші деталі поки невідомі.

"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках!" – повідомив головком.

Фото: Повітряні сили в Telegram