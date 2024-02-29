ЗСУ знищили ще два літаки ворога

Сьогодні близько 9 ранку на Авдіївському та Маріупольському напрямках захисники збили ще два літаки. Загалом від початку доби збили вже три російські борти.
Про збиття повідомили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Повітряних сил. Інші деталі поки невідомі.
"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках!" – повідомив головком.
- Сьогодні вранці Микола Олещук повідомив про збиття ворожого Су-34. Це був уже 11-ий збитий борт росіян від початку лютого.
- Одна з найбільших "здобичей" української ППО цими днями – дорогий і рідкісний літак А-50, який захисники збили над акваторією Азовського моря. Про те, чому він важливий для ворога і що дасть українцям його ліквідація – в тексті на LB.