Сирський: РФ намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим

Росія продовжує активний наступ на багатьох напрямках лінії фронту, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

"Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", – повідомив головком.

Сирський заявив, що під час роботи в частинах ОТУ Донецьк, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, "в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках". Сирський каже, що вжив заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – додав він.