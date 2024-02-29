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Олена Зеленська зустрілася з двома британськими міністрами

Перша леді розпочала візит до Сполученого Королівства.

Олена Зеленська зустрілася з двома британськими міністрами
Девід Кемерон та Олена Зеленська
Фото: Facebook

Дружина Президента України Олена Зеленська у середу прибула до Великої Британії. Свій візит перша леді розпочала із зустрічі з міністром закордонних справ Девідом Кемероном.

Як зазначається на сторінці Зеленської у Facebook, вона подякувала експрем'єру та лорду за підтримку України. Девід Кемерон активно виступає за передання заморожених російських активів на потреби відновлення нашої країни. Також Британія увійшла до коаліції повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Далі перша леді провела зустріч із міністеркою охорони здоров'я та соціального захисту Вікторією Аткінс. Говорили про міжнародне медичне партнерство та співпрацю в межах програми ментального здоров'я. Британія передала Україні понад 4 мільйони доз різноманітних ліків та численні медичні товари, а також 60 автомобілів для надання невідкладної допомоги.

 

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