Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти вдарили по селищу Желанне на Донеччині

Внаслідок російського удару поранена жінка.

Російські окупанти вдарили по селищу Желанне на Донеччині
Обстріл Донеччини 31 січня 2024 року (архівне фото)
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Зранку 28 лютого російські військові завдали авіаудару по селищу Желанне Очеретинської громади Донецької області. Внаслідок удару поранена 62-річна жінка.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

"Під обстріл потрапила одна з вулиць, де була поранена місцева жителька, її ушпиталили з травмою голови та переламом", — зазначила Анастасія Мєдвєдєва.

Вона додала, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

  • У Кураховому Покровського району на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу житлової забудови пошкоджена пожежна частина

  • Ворог вночі вдарив по Покровську 4 ракетами. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки. 

  • Вчора, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро поранено. Росіяни влучили по приватному підприємству. Через отримані тілесні ушкодження 32-річний співробітник помер дорогою до медичного закладу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies