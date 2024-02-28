Російські окупанти вдарили по селищу Желанне на Донеччині

Зранку 28 лютого російські військові завдали авіаудару по селищу Желанне Очеретинської громади Донецької області. Внаслідок удару поранена 62-річна жінка.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

"Під обстріл потрапила одна з вулиць, де була поранена місцева жителька, її ушпиталили з травмою голови та переламом", — зазначила Анастасія Мєдвєдєва.

Вона додала, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.