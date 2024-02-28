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На дорогах України збільшиться кількість ділянок з радарами швидкості TruCAM

Прилади TruCAM поліцейські використовують разом з камерами автоматичної фіксації.

На дорогах України збільшиться кількість ділянок з радарами швидкості TruCAM
Фото: 130.com.ua

З 29 лютого на дорогах Україні кількість ділянок, де патрульні використовують радари швидкості TruCAM, збільшиться на 31.

Про це повідомили у Патрульній поліції.

Прилади TruCAM поліцейські використовують разом з камерами автоматичної фіксації.

Місця визначено відповідно до стану аварійності автошляхів ділянках концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями через перевищення швидкості руху.

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Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг. 

Патрульні нагадують, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомляють дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

  • З 1 січня на дорогах України запрацювало ще 50 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відновили роботу 19 комплексів, які працювали до повномасштабного вторгнення. Ще 31 прилад контролю запрацював на дорогах Україні вперше, зокрема у Борисполі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях.
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