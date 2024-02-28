На дорогах України збільшиться кількість ділянок з радарами швидкості TruCAM

З 29 лютого на дорогах Україні кількість ділянок, де патрульні використовують радари швидкості TruCAM, збільшиться на 31.

Про це повідомили у Патрульній поліції.

Прилади TruCAM поліцейські використовують разом з камерами автоматичної фіксації.

Місця визначено відповідно до стану аварійності автошляхів ділянках концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями через перевищення швидкості руху.

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

Патрульні нагадують, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомляють дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.