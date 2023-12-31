Завтра в Україні запрацює 31 новий комплекс автофіксації ПДР

Відновлять роботу 19 комплексів, які працювали до війни.

Завтра на дорогах України запрацює ще 50 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомили у Національній поліції України.

19 комплексів, які працювали до повномасштабного вторгнення, зараз відновлять свою роботу.

Ще 31 прилад контролю запрацює на дорогах Україні вперше, зокрема у Борисполі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях.

Загалом працюватиме 265 комплексів фіксації порушень ПДР.

Відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості передбачена статтею 122 КУпАП: на понад 20 км/год − 340 грн, а на понад 50 км/год − 1700 грн.