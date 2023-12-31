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Завтра в Україні запрацює 31 новий комплекс автофіксації ПДР

Відновлять роботу 19 комплексів, які працювали до війни.

Завтра в Україні запрацює 31 новий комплекс автофіксації ПДР
Фото: З відкритих джерел

Завтра на дорогах України запрацює ще 50 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомили у Національній поліції України.

19 комплексів, які працювали до повномасштабного вторгнення, зараз відновлять свою роботу.

Ще 31 прилад контролю запрацює на дорогах Україні вперше, зокрема у Борисполі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях.

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Загалом працюватиме 265 комплексів фіксації порушень ПДР.

Відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості передбачена статтею 122  КУпАП: на понад 20 км/год − 340 грн, а на понад 50 км/год − 1700 грн.

  • У жовтні Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.
  • Водії зобов'язали вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
  • Заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.
  • Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
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