Завтра в Україні запрацює 31 новий комплекс автофіксації ПДР

Завтра на дорогах України запрацює ще 50 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомили у Національній поліції України.
19 комплексів, які працювали до повномасштабного вторгнення, зараз відновлять свою роботу.
Ще 31 прилад контролю запрацює на дорогах Україні вперше, зокрема у Борисполі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях.
Загалом працюватиме 265 комплексів фіксації порушень ПДР.
Відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості передбачена статтею 122 КУпАП: на понад 20 км/год − 340 грн, а на понад 50 км/год − 1700 грн.
- У жовтні Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.
- Водії зобов'язали вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
- Заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.
- Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.