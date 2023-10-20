Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Серед змін:
- обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар;
- заборона перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;
- уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Нагадаємо, група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штрафи і позбавляти водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.
Навесні Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають у Україні транспортними засобами.