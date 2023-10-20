Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина відправляє нову партію військової допомоги для України

Київ отримає додаткові зенітки Gepard.

Німеччина відправляє нову партію військової допомоги для України
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю уряд Німеччини повідомив про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Так, серед іншої важливої допомоги, Україні нададуть додаткові зенітки Gepard, – йдеться на урядовому сайті.

До нового пакету військової допомоги увішли: 20 БпЛА RQ-35 Heidrun; 20 БпЛА Vector; 3 зенітні установки Gepard; 13 машин охорони кордону; 3872 димових снарядів 155-мм; 1 мостоукладач Biber; 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші постачання зброї та фінансову підтримку. Зокрема на зимовий період Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies