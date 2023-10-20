Німеччина відправляє нову партію військової допомоги для України

У п'ятницю уряд Німеччини повідомив про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Так, серед іншої важливої допомоги, Україні нададуть додаткові зенітки Gepard, – йдеться на урядовому сайті.

До нового пакету військової допомоги увішли: 20 БпЛА RQ-35 Heidrun; 20 БпЛА Vector; 3 зенітні установки Gepard; 13 машин охорони кордону; 3872 димових снарядів 155-мм; 1 мостоукладач Biber; 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші постачання зброї та фінансову підтримку. Зокрема на зимовий період Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T.