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​На Дніпропетровщині втричі зросла кількість випадків сказу

Все через заборону полювати на рудих лисиць, які є основним джерелом розповсюдження збудника.

​На Дніпропетровщині втричі зросла кількість випадків сказу
Фото: скриншот

На Дніпропетровщині втричі зросла кількість випадків сказу.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, цього року хворобою заразилося втроє більше тварин, ніж минулого. Тому збільшилася і кількість людей, які постраждали від нападу тварин – їх понад три тисячі.

Лукашук пояснив, що все через те, що мисливцям заборонили полювати на рудих лисиць у зв’язку з воєнним станом. 

"Саме лисиці і є основним джерелом розповсюдження сказу. Тож у регіоні планують проводити низку заходів: першочергово будуть врегульовувати популяцію лисиць, проводитимуть імунізацію, розкидаючи вакцину у лісах, діагностуватимуть диких тварин", - додав голова облради.

Лукашук повідомив, що все необхідне робитимуть представники Українського товариства мисливців та рибалок у Дніпропетровській області, а також спеціалісти обласної Держпродспоживслужби. 

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Нагадаємо, нещодавно у Києві в Дарницькому районі було зафіксовано випадок сказу у кішки. Власник взяв тварину у волонтера на перетримку після проведення стерилізації.

Торік у Печерському районі Києва зареєстрували випадок сказу у безпритульного кота.

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