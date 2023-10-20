На Дніпропетровщині втричі зросла кількість випадків сказу.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, цього року хворобою заразилося втроє більше тварин, ніж минулого. Тому збільшилася і кількість людей, які постраждали від нападу тварин – їх понад три тисячі.
Лукашук пояснив, що все через те, що мисливцям заборонили полювати на рудих лисиць у зв’язку з воєнним станом.
"Саме лисиці і є основним джерелом розповсюдження сказу. Тож у регіоні планують проводити низку заходів: першочергово будуть врегульовувати популяцію лисиць, проводитимуть імунізацію, розкидаючи вакцину у лісах, діагностуватимуть диких тварин", - додав голова облради.
Лукашук повідомив, що все необхідне робитимуть представники Українського товариства мисливців та рибалок у Дніпропетровській області, а також спеціалісти обласної Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, нещодавно у Києві в Дарницькому районі було зафіксовано випадок сказу у кішки. Власник взяв тварину у волонтера на перетримку після проведення стерилізації.
Торік у Печерському районі Києва зареєстрували випадок сказу у безпритульного кота.