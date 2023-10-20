Все через заборону полювати на рудих лисиць, які є основним джерелом розповсюдження збудника.

На Дніпропетровщині втричі зросла кількість випадків сказу.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, цього року хворобою заразилося втроє більше тварин, ніж минулого. Тому збільшилася і кількість людей, які постраждали від нападу тварин – їх понад три тисячі.

Лукашук пояснив, що все через те, що мисливцям заборонили полювати на рудих лисиць у зв’язку з воєнним станом.

"Саме лисиці і є основним джерелом розповсюдження сказу. Тож у регіоні планують проводити низку заходів: першочергово будуть врегульовувати популяцію лисиць, проводитимуть імунізацію, розкидаючи вакцину у лісах, діагностуватимуть диких тварин", - додав голова облради.

Лукашук повідомив, що все необхідне робитимуть представники Українського товариства мисливців та рибалок у Дніпропетровській області, а також спеціалісти обласної Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в Дарницькому районі було зафіксовано випадок сказу у кішки. Власник взяв тварину у волонтера на перетримку після проведення стерилізації.

Торік у Печерському районі Києва зареєстрували випадок сказу у безпритульного кота.