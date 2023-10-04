В Києві зафіксовано випадок сказу у кішки

Сказ зафіксовано у кішки, яку чоловік взяв на перетримку у волонтера.

В Києві, у Дарницькому районі, зафіксовано випадок сказу у кішки.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“З’ясовано, що 22 вересня власник взяв тварину у волонтера на перетримку після проведення стерилізації та утримував її у клітці. 24 вересня під час годування кішка без провокації агресії вкусила господаря за руку. Після цього він відмітив зміни в поведінці тварини – відмова від їжі, майже повна відмова від води. Окрім того, кішка лежала та важко дихала”, - йдеться у повідомленні.

За кілька днів, 28 вересня, в першій половині дня кішка померла.

За результатами досліджень було виявлено свічення, характерне для сказу тварин.

Потерпілий чоловік почав отримувати антирабічне лікування. Зараз фахівці вживають належні заходи для ліквідації захворювання.

Як раніше повідомлялось, на території КП “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа” у Голосіївському районі Києва зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС).