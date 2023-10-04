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​МВФ відновив роботу офісу в Києві, який закрили перед повномасштабним вторгненням Росії

Про це повідомила очільниця Фонду Крісталіна Георгієва.

​МВФ відновив роботу офісу в Києві, який закрили перед повномасштабним вторгненням Росії
Фото: twitter.com/KGeorgieva

Міжнародний валютний фонд відновив роботу свого офісу в Києві.

Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва в Twitter.

"Я рада оголосити про відновлення офісу постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми й далі поглиблюємо нашу співпрацю з Україною", - написала вона.

Представництво фонду закрили напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україну прибула делегація МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із місією кроки, необхідні для реалізації спільної чотирирічної програми на 15,6 млрд доларів.

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