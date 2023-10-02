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​Шмигаль обговорив із місією МВФ кроки для реалізації чотирирічної програми на $15,6 млрд

"Україна тісно співпрацює з партнерами з питання впровадження реформ і продовжує роботу, спрямовану на розвиток економіки".

​Шмигаль обговорив із місією МВФ кроки для реалізації чотирирічної програми на $15,6 млрд

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із місією Міжнародного валютного фонду в Україні кроки, необхідні для реалізації спільної чотирирічної програми з Фондом.

Про це він написав у Telegram.

"Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів... Спільно з партнерами працюємо для посилення економічної стійкості нашої держави", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна тісно співпрацює з партнерами з питання впровадження реформ і продовжує роботу, спрямовану на розвиток економіки.

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Нагадаємо, 1 жовтня в Україну прибула делегація МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан.

Раніше рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько 890 млн доларів, ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку. Також, станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1086,5 млрд грн від міжнародних партнерів.

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