СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
ГоловнаЕкономікаДержава

Росіяни пошкодили 37 підприємств оборонної промисловості України, - Шмигаль

Уряд опрацьовує пропозиції щодо відновлення підприємств.

Росіяни пошкодили 37 підприємств оборонної промисловості України, - Шмигаль
Фото: пресслужба кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що від російських обстрілів постраждало 37 підприємств оборонної промисловості України.

Шмигаль заявив про це на Форумі оборонних індустрій, інформує Інтерфакс-Україна.

"Наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів, від атак яких постраждало 37 підприємств", - сказав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що наразі уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій створено Альянс оборонних індустрій. Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies