Росіяни пошкодили 37 підприємств оборонної промисловості України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що від російських обстрілів постраждало 37 підприємств оборонної промисловості України.

Шмигаль заявив про це на Форумі оборонних індустрій, інформує Інтерфакс-Україна.

"Наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів, від атак яких постраждало 37 підприємств", - сказав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що наразі уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення.

Нагадаємо, що на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій створено Альянс оборонних індустрій. Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.