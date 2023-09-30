Ми створили Альянс оборонних індустрій, − Зеленський під час відкриття Форуму

На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій створено Альянс оборонних індустрій, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відкритті заходу.

Зеленський зазначив, що у Форумі беруть участь понад 30 країн світу. Їх представляють 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.

За його словами, як основу Альянсу розроблено базову декларацію, до якої можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. Документ вже підписали 13 компаній.

Окрім того, президент повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. “Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну”, − пояснив він.

Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, повідомив Зеленський. Фонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів.

“Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів”, − сказав президент.

Нагадаємо, Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів. Ці компанії спеціалізуються на виробництві військової техніки: бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінуванні.