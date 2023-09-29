Головне за п’ятницю, 29 вересня: форум оборонних індустрій у Києві, вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру

33 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, обговорення майбутнього Донбасу в рамках спільного спецпроєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Яким запам’ятається 583-й день повномасштабної війни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив 29 вересня на першому засіданні Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві.

Генсек відзначив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю" Столтенберг сказав, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів" та хоч це парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру.

У форумі, за інформацією пресслужби Альянсу, взяли участь великі оборонні компанії з усього НАТО, загалом представники більш ніж 20 країн.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 33 бойових зіткнення.

Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках.

Загалом окупанти завдали п'ятьох ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 вересня – в нашій новині.

У 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни.

Глава держави встановив лампадку до пам’ятного знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь Праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, Праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів, рабини.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 29 вересня, у Києві пройшла хода на вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

Як відомо, 29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві, в урочищі Бабин Яр, було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста - понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей.

Більше інформації і світлини – в новині.

28 вересня в Києві в рамках спільного спецпроєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” відбулося обговорення майбутнього Донбасу після деокупації території.

Захід був присвячений пам’яті видатного вченого, релігієзнавця, Ігоря Козловського, який мав бути одним зі спікерів.

“Стратегія деокупації має охоплювати всі тимчасово окуповані території. Без виключення. Ця стратегія має бути єдина для всіх тимчасово окупованих територій. А от всередині цієї стратегії ми точно маємо розрізняти механізми, інструменти, яким чином і що робити на окремо взятій території”, - заявив під час дискусії заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Хто взяв участь у публічній дискусії та про що йшлося – в нашій публікації.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Президента Володимира Зеленського.

Як сказав Єрмак на зустрічі з журналістами, "нам треба це зробити сьогодні на сьогодні, а вони хочуть більше часу".

"Вони так ніколи не працювали. Ми взяли темп один раз на два тижні, а до того ми зустрічалися кожного тижня. І кожного разу більше і більше країн. Тому сьогодні я вбачаю тільки одну проблему: нам треба дуже швидко, але дипломатія світі трошечки працює (повільно)... Але темп не збавляємо", - зазначив глава ОПУ, додавши, що "ми рахуємо час сьогодні по-іншому".

За словами Єрмака, наразі Офіс Президента працює над тим, аби відбувалися зараз і в майбутньому візити Зеленського до "таких дуже важливих для нас країн".

Про що ще говорив Єрмак на цій зустрічі – в наших новинах.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!