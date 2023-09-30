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1 жовтня в Україні буде тепло

Температура повітря вночі у Києві +12 +14 градусів, а вдень близько +20.

1 жовтня в Україні буде тепло

Погода в Україні завтра, 1 жовтня, буде теплою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Опади очікуються у Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Київській та Сумській областях.

На решті території буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +9 +14 градусів, на узбережжі морів та у Криму до +20.

Вдень на заході та півночі України стовпчики термометрів покажуть +16 +21, на решті території +22 +27 градусів.

У столиці 1 жовтня теж хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у Києві буде +12 +14 градусів, а вдень близько +20.

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