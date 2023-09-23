24 вересня майже по всій Україні буде сухо

У неділю, 24 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, лише у західних областях можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в Одеській області місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями до 20°; вдень 25-30°, в західних областях 19-24°.

У Києві та Київській області 24 вересня збережеться суха погода. Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 26-28°; в регіоні вночі 11-16°, вдень 25-30°.