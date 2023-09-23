CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

24 вересня майже по всій Україні буде сухо

Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 26-28°.

24 вересня майже по всій Україні буде сухо
Фото: vechirniy.kyiv.ua

У неділю, 24 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, лише у західних областях можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в Одеській області місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями до 20°; вдень 25-30°, в західних областях 19-24°.

У Києві та Київській області 24 вересня збережеться суха погода. Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 26-28°; в регіоні вночі 11-16°, вдень 25-30°. 

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies