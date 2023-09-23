Погіршення погоди не сповільнить контрнаступ, – Тарнавський

Незважаючи на визнання не такого швидкого просування, як очікувалось, генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ України вздовж південної лінії фронту, сказав, що зима не сповільнить контрнаступ, повідомляє CNN.

Сильні дощі восени можуть зробити землю в Україні мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

“Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але, враховуючи те, як ми просуваємося вперед, здебільшого без техніки, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ”, — сказав Тарнавський.

«Зараз ні ворог, ні ми не використовуємо великі з’єднання, роти, батальйони чи бригади. Ми використовуємо десантно-штурмові загони, групи по 10-15 осіб. Вони проводять титанічну роботу, зосереджуючи на собі вогонь противника та використовуючи всі засоби, які їм доступні, щоб вижити», – пояснив він.

Однією з причин повільного просування генерал назвав те, що Росія змогла винести деякі уроки з інших українських наступальних операцій.

«Росіяни вчаться досить швидко, тому що іншого вибору у них немає. Якщо вони не навчаться, то швидше зазнають поразки. Я б не сказав, що вони підлаштовуються під наші дії, оскільки ми також змінюємо свою тактику», – пояснив він.

За його словами, Україна також адаптувалася до використання західного обладнання, а також до західної тактики.

Відповідаючи на запитання про зростання опору на Заході продовженню поставок зброї в Україну, особливо в США, де дехто висловив сумнів щодо шансів Києва на успіх, Тарнавський сказав, що поважає їхню думку.

«Нехай це буде думка скептиків. Це не змагання, і у нас немає вибору… Я розумію, що хтось міг уявити масштабні контрнаступальні операції. Але часи змінюються, тактика ворога, зброя… У нас одна мета – звільнення наших територій. Як би важко це не було, ми будемо працювати далі. І я хочу подякувати навіть скептикам, їхня критика теж впливає на успіх нашого завдання", - сказав він.

Він подякував західним союзникам України за постійну підтримку та пообіцяв дуже дбайливо ставитися до поставлених ними танків і бронетехніки.

Нагадаємо, Тарнавський розповів, що українські війська прорвали важливий рубіж оборони окупантів біля Вербового на Запоріжжі. Генерал прогнозує ще більший прорив, який має статися після звільнення Токмака.