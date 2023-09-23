На Запоріжжі внаслідок артобстрілу росіян загинула 82-річна жителька Оріхова

Також за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову.

72 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, а також інших міст та сіл на лінії вогню.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, 3 отримали поранення. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань і травмованих немає.