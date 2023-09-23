Вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра

Минулося без загиблих і постраждалих.

Вночі 23 вересня над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі в області було гучно. Захисники з ПвК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА. Це були "Шахеди". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра”, - повідомив Лисак.

За його даними, у Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені.

На Марганець Нікопольського району агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії.

Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.

Побиті й 5 господарських споруд та газогін.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вночі дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань і травмованих немає.