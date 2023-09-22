Залужний провів розмову з Міллі та познайомився з новим главою Генштабу США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та познайомився з його наступником Чарльзом Брауном.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Головком розповів американським партнерам про обстановку на фронті, перебіг оборонних та наступальних операцій. За словами Залужного, росіяни намагаються контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають міцно позиції.

"Окремо зупинилися на потребах Збройних Сил України - важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний запросив Міллі в Україну. Щодо Брауна, то співрозмовники домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини.

Нагадаємо, днями Сенат США затвердив Чарльза Брауна на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів – головного робочого органу управління військами Збройних сил США. Брауна підтримали 83 з 100 сенаторів.

Кандидатуру нового очільника американського Генштабу висунув президент США Джо Байден ще в травні цього року.