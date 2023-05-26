Байден оголосив ім’я свого кандидата на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів

Браун стає другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла.

Президент США Джо Байден визначився із кандидатом на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Про це стало відомо з трансляції пресслужби Білого дому.

Кандидатурою президента Байдена на посаду наступного голови Об’єднаного комітету начальників штабів замість генерала Марка Міллі став генерал Чарльз Браун-молодший.

Happening Now: President Biden announces his intent to nominate General Charles Q. Brown, Jr. to serve as the next Chairman of the Joint Chiefs of Staff. https://t.co/5uJw87Nxt0 — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2023

Браун стає другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла, котрий обіймав цю посаду між 1989 і 1993 роками при президентах Буші і Клінтоні.

Термін повноважень Міллі закінчується наприкінці вересня.

На початку березня вже повідомлялось, що президент США Джо Байден невдовзі може назвати кандидата, який замінить на посту голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. Тоді крім Брауна називали кандидатуру командувача Корпусом морської піхоти генерал Девіда Бергера.