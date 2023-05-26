Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
ГоловнаСвіт

Байден оголосив ім’я свого кандидата на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів

Браун стає другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла.

Байден оголосив ім’я свого кандидата на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів
Чарльз Браун
Фото: wikimedia.org

Президент США Джо Байден визначився із кандидатом на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Про це стало відомо з трансляції пресслужби Білого дому.

Кандидатурою президента Байдена на посаду наступного голови Об’єднаного комітету начальників штабів замість генерала Марка Міллі став генерал Чарльз Браун-молодший.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Браун стає другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла, котрий обіймав цю посаду між 1989 і 1993 роками при президентах Буші і Клінтоні.

Термін повноважень Міллі закінчується наприкінці вересня. 

На початку березня вже повідомлялось, що президент США Джо Байден невдовзі може назвати кандидата, який замінить на посту голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. Тоді крім Брауна називали кандидатуру командувача Корпусом морської піхоти генерал Девіда Бергера.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies