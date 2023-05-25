Країни-учасниці формату “Рамштайн” загалом виділили Україні 65 млрд доларів оборонної підтримки, - Остін

Кошти підуть на посилення теперішніх бойових можливостей ЗСУ, а також на довгострокову перспективу.

Сьогодні, 25 травня, під час вступної промови на 12-й зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці формату загалом виділили близько 65 млрд доларів військової допомоги Україні з метою посилення теперішніх бойових можливостей ЗСУ, а також на довгострокову перспективу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Загалом Контактна група виділила близько 65 млрд доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше”, - зауважив глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 100 млн євро. Це вже 16-й пакет військової допомоги від Фінляндії Україні.

Минулого тижня Пентагон повідомив, що США надають Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів. Серед іншого у новому пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW та протитанкові системи Javelin.