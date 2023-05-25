Росія не вивела ракетоносії у Чорне та Азовське моря

У Середземному морі знаходиться один носій крилатих ракет “Калібр”.

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомляє у Facebook ВМС ЗСУ.

"Станом на 11:20 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, в Азовському морі – 1 ворожий корабель", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух протокою Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у середу в Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримала шість кораблів, з яких один носій крилатих ракет типу "Калібр", залп яких становить до восьми ракет.