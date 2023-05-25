Південна Корея почала передавати США сотні тисяч артснарядів для України, − Wall Street Journal

За словами американських посадовців, цей крок зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти рішення про те, чи постачати касетні боєприпаси.

Південна Корея починає передавати сотні тисяч артилерійських снарядів для України, пише Wall Street Journal.

За словами американських посадовців, цей крок зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти рішення про те, чи постачати касетні боєприпаси, заборонені багатьма країнами.

“Це рішення знаменує собою поворот із боку Сеула, який у листопаді пообіцяв надати артилерію, але потім відмовився від надання летальної допомоги, після цього США кілька місяців просили допомогу через виснаження артилерійських запасів Пентагону”, − зазначає видання.

Відповідно до конфіденційної домовленості, Південна Корея передає снаряди США, які, зі свого боку, організували їхнє відправлення в Україну. Білий дім відмовився від коментарів, як і офіційний представник уряду у Сеулі.

У Пентагоні не повідомили, як доставлятимуться снаряди або коли має бути завершено передачу, але визнали, що ведуть переговори з Південною Кореєю про закупівлю боєприпасів.

Прорив у постачанні боєприпасів Південною Кореєю стався незабаром після того, як Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до Вашингтона минулого місяця. Під час візиту Юн заявив, що міжнародна спільнота має протистояти російській агресії в Україні, і натякнув, що його уряд розглядає можливість надання летальної військової допомоги.

Вашингтон вперше звернувся до уряду Сеула минулого року з проханням надати артилерію для війни в Україні. Обидві сторони виробили початкову конфіденційну угоду, але південнокорейці “охолонули” після того, як вона з’явилася в ЗМІ, зазначили посадовці.

WSJ також зазначає, що США мають великі запаси касетних боєприпасів, про які просив Київ. Високопосадовці-республіканці вимагали від адміністрації надати їх Києву. Військові та оборонні чиновники США з розумінням поставилися до запиту України. Але у Білому домі чинили опір, посилаючись на міжнародне осудження використання касетних боєприпасів. Випущені з артилерійської гармати або ракетної установки, касетні боєприпаси розсіюють бомби, які можуть впасти на кілька цілей і вбити їх одночасно.