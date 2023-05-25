РФ підробила дані ідентифікаційної системи суден, аби створити символ Z на Чорному морі, − міноборони Британії

AІС використовується для стеження за кораблями, зокрема для гарантування їхньої безпеки.

Росія віддалено підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи комерційних судів (АІС), щоб створити 65-кілометровий просійський символ Z на Чорному морі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на аналіз компанії Geollect.

Цей символ було видно у програмному забезпеченні відстеження з відкритим кодом.

AІС використовується для стеження за кораблями, зокрема для гарантування їхньої безпеки. Сліди на зображенні вказують на швидкість судна до 188 км/год. Це свідчить про те, що вони були підробленими.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

“Проросійські суб'єкти, ймовірно, провели спуфінг як інформаційну операцію, можливо, у спробі підняти бойовий дух Росії перед очікуваним українським контрнаступом”, − зазначили британці.

У міністерстві заявили, що підробка AIS підвищує ризик морських інцидентів. “Попри віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим: розвідувальне судно “Іван Хурс”, ймовірно, зазнало нападу 24 травня 2023 року”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна "влада" заявила про атаку безпілотниками на Севастополь. Росіяни стверджують, що влучань немає.