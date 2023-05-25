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Київ зазнав дванадцятої за травень повітряної атаки. Всі ворожі цілі були збиті

Росіяни в кілька хвиль запустили іранські безпілотники. 

Київ зазнав дванадцятої за травень повітряної атаки. Всі ворожі цілі були збиті
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

У ніч на 25 травня росіяни після чотириденної перерви знову атакували Київ. Вони вчинили масовану атаку баражуючими боєприпасами Shahed. 

Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Таким чином він прагне виснажити ППО, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

"Ворог в черговий раз довів, що Київ залишається однією з найголовніших його цілей в цій війні! Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю в цьому місяці! Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси «Shahed»", – заявив він.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Нагадаємо, що чотири БпЛА ворога були збиті вночі над південними областями. Над Одеської збили один "шахед", над Миколаївської – три. 

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