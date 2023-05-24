Головне за день. Середа, 24 травня

23 бойових зіткнення на сході, ворожі обстріли, зустріч міністрів оборони України і Британії в Києві, перехід ПЦУ на Новоюліанський календар. Яким запам’ятається 455-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що вороги продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулося 23 бойові зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Крім цього, українські захисники знищили два ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі ворога.

Водночас росіяни протягом доби завдали 17 авіаційних ударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, нині росіяни влучили керованою авіабомбою у дитячий садок на Сумщині. А минулої доби, 23 травня, росармія здійснила 102 обстріли по 23 населених пунктах у Запорізькій області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 травня – в нашій новині.

Україна вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Велика Британія.

Про це керівник Міноборони Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і мають бойову частину до 450 кг.

Раніше Бен Воллес підтвердив, що Україна застосувала британські ракети Storm Shadow у війні з РФ. Міністр оборони додав, що подробиць не озвучуватиме.

Православна Церква України з 1 вересня перейде на Новоюліанський календар. Відповідне рішення ухвалив Архієрейський Собор під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Собор сьогодні затвердив Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Зміняться дати нерухомих свят, а Великдень і привʼязані до нього події залишаться, як були.

Докладніше – в новині.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен стала серйозним претендентом на посаду голови НАТО.

“Вашингтон оголосив, що президент Джо Байден прийме Фредеріксен наступного місяця, що розпалило балачки в штаб-квартирі НАТО про те, чи підтримають США лідера Данії на посаді в НАТО, яка традиційно належить європейцю, але потребує благословення Вашингтона”, - йдеться у повідомленні Politico.

Такі розмови тривають на тлі того, що наприкінці вересня нинішній генеральний секретар Єнс Столтенберг має залишити свою посаду. Втім, є можливість, що він залишиться на посаді ще кілька місяців, якщо лідери альянсу не зможуть домовитися про заміну.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!