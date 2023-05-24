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Російська армія обстріляла три населених пункти на Херсонщині

Внаслідок обстрілів поранення отримала жінка.

Російська армія обстріляла три населених пункти на Херсонщині
Ілюстративне фото

Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти Херсонської області

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Росіяни ударили по Іванівці, де внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка. Її шпиталізували, медпрацівники надають постраждалій допомогу.

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Крім того, з авіації росіяни завдали удару по Бериславу. Зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу. Також були пошкоджено житлові будинки. 

Новотягинку обстріляли з мінометів, через що сталась пожежа у приватному будинку. На місці працюють рятувальники. 

Нагадаємо, за минулу добу, 23 травня, противник здійснив 64 обстріли території Херсонської області. Росіяни випустили 271 снаряд з важкої артилерії, “Градів”, танків та безпілотників. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення. Учора з деокупованої території Херсонщини евакуювали 91 особу.

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