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Окупанти 64 рази за добу обстріляли Херсонщину та вбили двох мирних людей

Ще троє жителів області дістали поранення внаслідок ворожих атак.

Окупанти 64 рази за добу обстріляли Херсонщину та вбили двох мирних людей
Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

За минулу добу, 23 травня, противник здійснив 64 обстріли по території Херсонської області. Росіяни випустили 271 снаряд з важкої артилерії, “Градів”, танків та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення. Учора з деокупованої території Херсонщини евакуювали 91 особу.

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Нагадаємо, за понеділок 22 травня росіяни здійснили по Херсонській області 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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