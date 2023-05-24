За минулу добу, 23 травня, противник здійснив 64 обстріли по території Херсонської області. Росіяни випустили 271 снаряд з важкої артилерії, “Градів”, танків та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення. Учора з деокупованої території Херсонщини евакуювали 91 особу.

Нагадаємо, за понеділок 22 травня росіяни здійснили по Херсонській області 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.