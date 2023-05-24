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F-16 – це довготривале зобовʼязання, для контрнаступу вони "не релевантні", – Пентагон

Американське Міноборони пообіцяли надати більше деталей згодом, а поки зазначило, що тренування пілотів проходитиме за межами України. 

F-16 – це довготривале зобовʼязання, для контрнаступу вони "не релевантні", – Пентагон
Пет Райдер
Фото: Pentagon

Винищувачі F-16 є довгостроковим зобовʼязанням перед Україною. Для майбутнього контрнаступу вони "не релевантні", заявив на брифінгу представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. 

США зосереджувались на наданні українцям того, що потрібно для наступальних дій, оскільки "якщо вони не досягнули успіху у своєму контрнаступі, тоді все інше було б з здебільшого спірним питанням". 

"Тим не менш, ми весь час говорили, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі. На останньому засіданні контактної групи з питань оборони України в квітні, а потім невдовзі після цього міністр Остін отримав кілька запитів від країн, які шукали дозволу США навчати українців на F-16. Тож згодом він взявся за це питання, вніс його в процес нашої національної політики Ради безпеки як частину розмови про те, як ми підтримуємо Україну в середньостроковій та довгостроковій перспективі та з точки зору її оборонних потреб, і була одностайна згода, що це те, що ми повинні і повинні підтримувати. Тож перед зустріччю G7 міністр Остін дав рекомендацію – рекомендацію продовжити затвердження союзників для навчання українців і передачі цих можливостей", – сказав генерал.

Він додав, що навчання українських пілотів на винищувачах проходитиме за межами України, на майданчиках Європи. США продовжує працювати із міжнародними партнерами у цьому питанні. 

Україна прагнула отримати сучасні винищувачі від початку війни, а головною ціллю для перемовин вони стали після того, як вдалося досягти згоди щодо танків. Про готовність навчати українських пілотів першою оголосила Велика Британія, але вона не має омріяних українцями F-16. 19 травня президент США Байден оголосив, що Вашингтон підтримає навчання українських пілотів на винищувачах, зокрема і F-16. Того ж дня зʼявилась інформація, що країни G7 погодилися відправити українцям винищувачі. 

Про готовність навчати українських пілотів оголосили Данія, Бельгія та Італія, про можливу допомогу сигналізували Нідерланди. 

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