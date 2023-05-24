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Губернатор Флориди республіканець ДеСантіс подав документи на участь в президентських виборах

Рон ДеСантіс планує оголосити про свої наміри пізніше цього вечора.

Губернатор Флориди республіканець ДеСантіс подав документи на участь в президентських виборах
Губернатор штату Флорида, республіканець Рон ДеСантіс
Фото: ЕРА/UPG

У виборах президента США має намір взяти участь губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс. 

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

“Губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс офіційно подав документи на участь в президентських виборах США 2024 року”, - написав він.

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Яриш додав, що Рон ДеСантіс планує оголосити про свої наміри цього вечора протягом віртуальної розмови у Twitter.

Нагадаємо, демократи частіше критично ставляться до Росії, ніж республіканці. Війну в Україні вважають невиправданою спробою отримати територію 82% виборців Демократичної партії і 69% – республіканської, йдеться в опитуванні незалежного дослідницького інституту NORC при Університеті Чикаго. 

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з американських телеканалів Де Сантіс заявив, що підтримка України від зазіхання РФ на її суверенітет не відповідає національним інтересам США і додав, що Штати все більше втягуються в "територіальну суперечку" між Україною та Росією.

Після цього Міністерство закордонних справ запросило в Україну губернатора Флориди Рона Де Сантіса, який назвав війну з Росією "територіальною суперечкою"

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