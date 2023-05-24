Губернатор Флориди республіканець ДеСантіс подав документи на участь в президентських виборах

Рон ДеСантіс планує оголосити про свої наміри пізніше цього вечора.

У виборах президента США має намір взяти участь губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

“Губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс офіційно подав документи на участь в президентських виборах США 2024 року”, - написав він.

Яриш додав, що Рон ДеСантіс планує оголосити про свої наміри цього вечора протягом віртуальної розмови у Twitter.

‼️ Florida Gov. Ron DeSantis filed paperwork to run for president of the United States. DeSantis plans to announce his intentions during a virtual conversation on Twitter later this evening. pic.twitter.com/RhnpxCmPP0 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 24, 2023

Нагадаємо, демократи частіше критично ставляться до Росії, ніж республіканці. Війну в Україні вважають невиправданою спробою отримати територію 82% виборців Демократичної партії і 69% – республіканської, йдеться в опитуванні незалежного дослідницького інституту NORC при Університеті Чикаго.

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з американських телеканалів Де Сантіс заявив, що підтримка України від зазіхання РФ на її суверенітет не відповідає національним інтересам США і додав, що Штати все більше втягуються в "територіальну суперечку" між Україною та Росією.

Після цього Міністерство закордонних справ запросило в Україну губернатора Флориди Рона Де Сантіса, який назвав війну з Росією "територіальною суперечкою"