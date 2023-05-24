Головне за ніч та ранок. Середа, 24 травня

26 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, опитування американців щодо підтримки України.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення до 24 травня втрати російських військ у війні з Україною склали 204 760 осіб. За минулу добу, 23 травня, Збройні сили знищили близько 400 окупантів, три танки, сім безпілотників та один гелікоптер.

Про інші втрати противника – в новині.

Міністерство оборони США не планує публічно розкривати свої оцінки того, чи Росія повністю захопила Бахмут у Донецькій області.

Про це на брифінгу повідомив бригадний генерал Пет Райдер. Він зазначив, що навіть повне захоплення міста Росією не було б стратегічним здобутком.

"Я скажу, що навіть якщо Росія захопила Бахмут, ми не вважаємо це стратегічним здобутком, і що російські війська заплатили неймовірно високу ціну з точки зору людських життів і можливостей. Водночас ми оцінюємо, що оборона України в районі Бахмута залишається дуже міцною", – наголосив він.

Генерал додав, що не хоче вдаватись у оперативну ситуацію про Україну, окрім того, що "Росія справді утримує значну частину території в Бахмуті та навколо нього, але ми також оцінюємо, що українці продовжують бої в районі Бахмута".

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Тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 може початися після червня. Таку заяву в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена наводить Politico.

"Мої очікування, що до кінця червня ми офіційно налаштуємося, тож, сподіваюся, зможемо почати після цього", – сказав він. Процес навчання, за його оцінкою, займе пів року. За американською оцінкою, це може зайняти і менше, близько чотирьох місяців, писала газета New York Times.

Данія є однією з тих країн, які готові взяти участь у навчаннях українських пілотів. Готовність також висловили США, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія та Данія, але поки що жодна країна не оголосила, що дасть свої літаки Україні на озброєння.

Підтримка американців допомоги Україні трохи згасла, але залишається високою, йдеться у опитуванні незалежного дослідницького інституту NORC при Університеті Чикаго. Деякі параметри підтримки зросли у квітні порівняно з січнем.

У квітні 2023 за економічні санкції проти Росії виступали 58% опитаних, проти – 14%, 27 процентів були байдужими. В січні рівень підтримки постачань склав 63%, а в травні 2022 – 71%.

Постачання озброєння у квітні цього року підтримували 50% американців, у січні – 48%, а в травні 2022 – 60%.

Розміщення біженців із України в США підтримали 56% у квітні, 55% у січні і 64% у травні 2022.

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