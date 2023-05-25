Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ГоловнаСуспільствоВійна

Збройні сили знищили за добу ще 500 окупантів і три танки, – Генштаб

Ворог наступає на п’яти напрямках у Донецькій і Харківській областях.

Збройні сили знищили за добу ще 500 окупантів і три танки, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 24 травня, Збройні сили ліквідували близько 500 російських окупантів, три танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила близько 205 260 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 795 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 432 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3 359 (+20) од,
  • РСЗВ – 570 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 907 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1 015 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 148 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 444 (+4).

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, противник і далі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу тут сталися 28 бойових зіткнень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies