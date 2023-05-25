Збройні сили знищили за добу ще 500 окупантів і три танки, – Генштаб

За минулу добу, 24 травня, Збройні сили ліквідували близько 500 російських окупантів, три танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила близько 205 260 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 795 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 432 (+8) од,
- артилерійських систем – 3 359 (+20) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 907 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1 015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 148 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 444 (+4).
Нагадаємо, противник і далі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу тут сталися 28 бойових зіткнень.