Аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути членом НАТО, - прем’єр-міністр Латвії

Якщо Україна не буде членом НАТО, повторення війни буде лише питанням часу.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш зазначив, що по завершенні війни Україна має стати членом НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Зрештою, видається цілком очевидним, що наприкінці війни, аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути державою-членом НАТО", – зазначив Каріньш.

Він наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні, поки вона не переможе у своїй війні проти невиправданої російської агресії.

"Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та можливе повторення всього цього (війни. – ред.) – це лише питання часу", – підкреслив голова уряду Латвії.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.