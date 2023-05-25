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Аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути членом НАТО, - прем’єр-міністр Латвії

Якщо Україна не буде членом НАТО, повторення війни буде лише питанням часу.

Аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути членом НАТО, - прем’єр-міністр Латвії
Фото: armyinform.com.ua

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш зазначив, що по завершенні війни Україна має стати членом НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Зрештою, видається цілком очевидним, що наприкінці війни, аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути державою-членом НАТО", – зазначив Каріньш.

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Він наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні, поки вона не переможе у своїй війні проти невиправданої російської агресії.

"Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та можливе повторення всього цього (війни. – ред.) – це лише питання часу", – підкреслив голова уряду Латвії.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.

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