За день росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини

Сьогодні, 24 травня, росіяни обстріляли Великописарівську, Юнаківську, Хотінську, Новослобідську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня 24 травня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння, було зафіксовано 84 вибухи.

Окупанти обстріляли з мінометів Хотінську громаду. Обстрілом було пошкоджено 3 будинки, отримали поранення дві цивільні особи.

Також із мінометів обстріляли і Новослобідську громаду, а Білопільську громаду, крім мінометів, обстріляли зі ствольної артилерії.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетою з літака, обстріляли з мінометів, СПГ та РСЗВ.

Крім того, внаслідок влучання ракети по Юнаківській громаді було пошкоджено центральний корпус закладу дошкільної освіти.

Нагадаємо, з метою провокації російські війська обстрілюють тимчасово окуповані території. Вони намагаються видати ці обстріли за дії ЗСУ.