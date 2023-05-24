В Одесі можуть відкрити окремі пляжі

В Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні Одеської військової районної адміністрації.

"Спільний Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану", - повідомили у РВА.

У владі наголосили, що це наказ не про відкриття пляжів, а про "умови за яких можуть бути відкриті пляжі". Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяють прийняти після 5 червня.

Нагадаємо, що 19 квітня речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в Одесі можуть закрити пляжі задля безпеки місцевого населення, яке минулого року проігнорувало заборону влади купатися в акваторії.