Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі можуть відкрити окремі пляжі

Остаточне рішення обіцяють прийняти після 5 червня.

В Одесі можуть відкрити окремі пляжі
Фото: kyivcity.gov.ua

В Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні Одеської військової районної адміністрації.

"Спільний Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану", - повідомили у РВА.

У владі наголосили, що це наказ не про відкриття пляжів, а про "умови за яких можуть бути відкриті пляжі". Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяють прийняти після 5 червня.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 19 квітня речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в Одесі можуть закрити пляжі задля безпеки місцевого населення, яке минулого року проігнорувало заборону влади купатися в акваторії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies