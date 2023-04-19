В Одесі з міркувань безпеки можуть закрити пляжі, - Братчук

Розмінування чорноморської акваторії можливе лише після перемоги.

В Одесі можуть закрити пляжі задля безпеки місцевого населення, яке минулого року проігнорувало заборону влади купатися в акваторії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Публічного доступу до пляжів Одеси не буде. Ми маємо дати можливість людям відпочивати. Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", - сказав Братчук.

За його словами, розмінування чорноморської акваторії можливе лише після остаточної перемоги України.

Нагадаємо, що у Балаклії на Харківщині жінка наступила на протипіхотну міну "Пелюстка". З діагнозом – рвана рана лівої стопи, її було госпіталізовано до місцевої лікарні.