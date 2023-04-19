В Енергодарі окупанти посилили перевірки місцевих жителів

Військові РФ все частіше заходять у квартири.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області стали частіше перевіряти місцевих жителів.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Дмитро Орлов.

Він закликав людей, які залишаються в місті, бути особливо обережними як у власних квартирах, так і щоразу виходячи з дому.

За його словами, військові РФ все частіше влаштовують на вулицях жорсткі перевірки, а також заходять у квартири.

«Відбувається це як за списками так званих «неблагонадійних», які склали та час від часу відпрацьовують окупанти, так і вибірково», - пояснив Орлов.

Особливу зацікавленість у загарбників викликають люди з українськими паспортами. А оскільки таких жителів у Енергодарі все ж більшість, тому й перевірки іноді мають масовий характер.Загарбники, зокрема, перевіряють телефони на наявність українських каналів, патріотичних світлин тощо. Також вимагають показувати соціальні мережі, вибірково читають листування.

Останнім часом окупанти прискіпуються до додатків українських банків, оскільки гривню вони називають «іноземною валютою» та підозрюють місцевих жителів у здійсненні «незаконних валютних операцій». За словами мера, особливо часто подібні рейди відбуваються біля міського ринку.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються вивезти дітей з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що російські загарбники готують план евакуації працівників "Росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції.