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Допомагав створювати фейки про Україну: СБУ затримала у Києві “фіксера” російського ЗМІ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Допомагав створювати фейки про Україну: СБУ затримала у Києві “фіксера” російського ЗМІ
Фото: СБУ

За результатами комплексних заходів у Києві затримали місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Згідно з повідомленням, для цього зловмисник позиціонував себе як “фіксер” і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства “Бел.ru”, що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Фото: СБУ

Він передавав російським “журналістам” вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту. Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

Фото: СБУ

Отриману дезінформацію представники “Бел.ru” використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта проти нашої держави.

Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо, СБУ ліквідувала ботоферму у Кропивницькому, яка проводила інформаційні диверсії проти України. 

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