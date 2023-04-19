У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаБлогиБлог Громадської спілки "Аспен Інститут Київ"

Міжнародні експерти поділяться досвідом створення можливостей для навчання держслужбовців в умовах євроінтеграції

Аспен Інститут Київ спільно з Офісом Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби запрошує взяти участь в онлайн-діалозі “Творимо спільне майбутнє: освіта та інституційна спроможність як передумова євроінтеграції”, який відбудеться 20 квітня.

Представники Литви, Латвії та Польщі поділяться досвідом змін в освітніх програмах, створення можливостей для навчання державних службовців своїх країн перед та після вступу до ЄС. У фокусі обговорення будуть:

● виклики державного апарату на шляху євроінтеграції та освітні ініціативи, що сприяли їх подолання

● роль державних та приватних освітніх закладів у посиленні спроможності державної служби, конкуренція програм та/або синергія в підготовці кадрів нового покоління

● міжнародна співпраця і взаємодія як джерело освітніх можливостей, зокрема, для державних службовців України

Дата та час: 20 квітня, 16:00-17:30

Формат: онлайн, трансляція на YouTube українською та англійською.

Реєстрація: за посиланням: https://bit.ly/41rC7Vj.

З вітальними словами до учасників звернуться Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ, і Наталія Алюшина, Голова Національного агентства України з питань державної служби.

До участі у діалозі запрошені:

● Рафал Гікавий, колишній Генеральний директор Офісу Комітету з питань європейської інтеграції Польщі, Польща

● Жанета Озоліна, професорка, Департамент політичних наук, Університет Латвії

● Гінтарас Степановічус, колишній міністр освіти і науки Литви

Модератор: Єгор Григоренко, член Наглядової Ради КШЕ, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні.

До участі запрошуємо державних службовців України, представників державних та приватних закладів освіти, державних службовців, експертів з питань освіти та євроінтергації.

Під час заходу буде надана можливість питання спікерам.

Захід проводиться спільно з Офісом Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби за підтримки проєкту EU4PAR та Офісу реформ КМУ.

Аспен Інститут Київ Аспен Інститут Київ
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies