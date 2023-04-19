Міжнародні експерти поділяться досвідом створення можливостей для навчання держслужбовців в умовах євроінтеграції

Аспен Інститут Київ спільно з Офісом Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби запрошує взяти участь в онлайн-діалозі “Творимо спільне майбутнє: освіта та інституційна спроможність як передумова євроінтеграції”, який відбудеться 20 квітня.

Представники Литви, Латвії та Польщі поділяться досвідом змін в освітніх програмах, створення можливостей для навчання державних службовців своїх країн перед та після вступу до ЄС. У фокусі обговорення будуть:

● виклики державного апарату на шляху євроінтеграції та освітні ініціативи, що сприяли їх подолання

● роль державних та приватних освітніх закладів у посиленні спроможності державної служби, конкуренція програм та/або синергія в підготовці кадрів нового покоління

● міжнародна співпраця і взаємодія як джерело освітніх можливостей, зокрема, для державних службовців України

Дата та час: 20 квітня, 16:00-17:30

Формат: онлайн, трансляція на YouTube українською та англійською.

Реєстрація: за посиланням: https://bit.ly/41rC7Vj.

З вітальними словами до учасників звернуться Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ, і Наталія Алюшина, Голова Національного агентства України з питань державної служби.

До участі у діалозі запрошені:

● Рафал Гікавий, колишній Генеральний директор Офісу Комітету з питань європейської інтеграції Польщі, Польща

● Жанета Озоліна, професорка, Департамент політичних наук, Університет Латвії

● Гінтарас Степановічус, колишній міністр освіти і науки Литви

Модератор: Єгор Григоренко, член Наглядової Ради КШЕ, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні.

До участі запрошуємо державних службовців України, представників державних та приватних закладів освіти, державних службовців, експертів з питань освіти та євроінтергації.

Під час заходу буде надана можливість питання спікерам.

Захід проводиться спільно з Офісом Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби за підтримки проєкту EU4PAR та Офісу реформ КМУ.