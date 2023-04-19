Міжнародні експерти поділяться досвідом створення можливостей для навчання держслужбовців в умовах євроінтеграції

Представники Литви, Латвії та Польщі поділяться досвідом змін в освітніх програмах, створення можливостей для навчання державних службовців своїх країн перед та після вступу до ЄС. У фокусі обговорення будуть:
● виклики державного апарату на шляху євроінтеграції та освітні ініціативи, що сприяли їх подолання
● роль державних та приватних освітніх закладів у посиленні спроможності державної служби, конкуренція програм та/або синергія в підготовці кадрів нового покоління
● міжнародна співпраця і взаємодія як джерело освітніх можливостей, зокрема, для державних службовців України
Дата та час: 20 квітня, 16:00-17:30
Формат: онлайн, трансляція на YouTube українською та англійською.
Реєстрація: за посиланням: https://bit.ly/41rC7Vj.
З вітальними словами до учасників звернуться Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ, і Наталія Алюшина, Голова Національного агентства України з питань державної служби.
До участі у діалозі запрошені:
● Рафал Гікавий, колишній Генеральний директор Офісу Комітету з питань європейської інтеграції Польщі, Польща
● Жанета Озоліна, професорка, Департамент політичних наук, Університет Латвії
● Гінтарас Степановічус, колишній міністр освіти і науки Литви
Модератор: Єгор Григоренко, член Наглядової Ради КШЕ, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні.
До участі запрошуємо державних службовців України, представників державних та приватних закладів освіти, державних службовців, експертів з питань освіти та євроінтергації.
Під час заходу буде надана можливість питання спікерам.
Захід проводиться спільно з Офісом Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби за підтримки проєкту EU4PAR та Офісу реформ КМУ.