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Перед-бачення

Якщо у державного менеджменту дійсно є мета сприяння розвитку всіх регіонів країни, то мабуть потрібно перейти до наступного:

- ЗНО перестає використовувати завдання з варіантами відповідей на вгадування.

Крім того, завдання виключно з програми за 10 - 11 класи і половина з них з програм поглибленого вивчення предмета.

Фото: sumypost.com

Так з 300 тис. випускників, які зазвичай подаються на ЗНО, відразу стане чи не наполовину менше.

Останнє автоматично вирішує проблему дефіциту контингенту для підготовки спеціалістів технологічно-сервісної робітничої сфери.

- Прохідний бал встановлюється як мінімум на рівні 40 - 50% абсолютних балів завдань ЗНО.

- Конкурсне зарахування здійснюється за сумарним балом чотирьох ЗНО (три суміжних з профілем предметів плюс українська мова), який вираховується із застосуванням вагових коефіцієнтів значимості предметів у площині відповідних освітніх університетських програм.

- Набір до університету здійснюється за наступним регуляторним принципом - 100% гарантоване зарахування до регіонального університету всіх успішних на ЗНО, що описане тут вище, випускників регіону. Університет застосовує гнучкість щодо своєї "сітки" спеціальностей.

- Топ-квоти у розмірі 10 - 20% від загальної кількості абітурієнтів попереднього навчального року надаються з держбюджету кожному університету для окремого конкурсного набору з числа претендентів з інших регіонів країни. За результатами все того ж ЗНО, що описане тут вище.

Так державний менеджмент зможе вирішити проблему оптимізації/об'єднання університетів без бюрократичного/чиновницького волюнтаризму і супутніх тому корупційних ризиків.

Володимир Бєлий Володимир Бєлий , екс-заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
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