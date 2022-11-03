Вступна кампанія 2022: оцінювання відбувалося у 250 населених пунктах України і 20 містах ЄС

У поточному році через війну з Росією вступна кампанія тривала значно довше, ніж зазвичай – з 23 червня до 31 жовтня включно.

Про це повідомив у Telegram голова Парламентського комітету з питань фінансів, податкової, митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з повідомленням, за час вступної кампанії 2022 року вступники створили 513 тис. 851 електронний кабінет та подали 1 млн. 237 тис. 124 електронні заяви.

Абітурієнти на основі базової середньої освіти створили майже 80 тис. кабінетів та подали близько 146 тис. заяв. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи.

Трійка найпопулярніших спеціальностей серед здобувачів вищої освіти:

право;

комп’ютерні науки;

філологія.

Трійка найпопулярніших ВНЗ:

Львівська політехніка;

НТУУ “Київський політехнічний інститут”;

Львівський національний університет.

“Ухвалено рішення про переведення з контракту на бюджет дітей загиблих захисників України та дітей учасників бойових дій, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також окремих категорій жителів особливо небезпечних територій, які були зараховані до 2021 року включно”, – поінформував Генманців.

Нагадаємо, борги студентів, які проживають у зонах бойових дій чи під окупацією, оплатить держава.