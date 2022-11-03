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Вступна кампанія 2022: оцінювання відбувалося у 250 населених пунктах України і 20 містах ЄС

Вступники подали 1 млн. 237 тис. 124 електронні заяви.

Вступна кампанія 2022: оцінювання відбувалося у 250 населених пунктах України і 20 містах ЄС
Фото: Макс Левин

У поточному році через війну з Росією вступна кампанія тривала значно довше, ніж зазвичай – з 23 червня до 31 жовтня включно.

Про це повідомив у Telegram голова Парламентського комітету з питань фінансів, податкової, митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з повідомленням, за час вступної кампанії 2022 року вступники створили 513 тис. 851 електронний кабінет та подали 1 млн. 237 тис. 124 електронні заяви.

Абітурієнти на основі базової середньої освіти створили майже 80 тис. кабінетів та подали близько 146 тис. заяв. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи.

 

Трійка найпопулярніших спеціальностей серед здобувачів вищої освіти:

  • право;
  • комп’ютерні науки;
  • філологія.

Трійка найпопулярніших ВНЗ:

  • Львівська політехніка;
  • НТУУ “Київський політехнічний інститут”;
  • Львівський національний університет.

Ухвалено рішення про переведення з контракту на бюджет дітей загиблих захисників України та дітей учасників бойових дій, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також окремих категорій жителів особливо небезпечних територій, які були зараховані до 2021 року включно”, – поінформував Генманців.

Нагадаємо, борги студентів, які проживають у зонах бойових дій чи під окупацією, оплатить держава.

 

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