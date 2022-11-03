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РФ втратила у війні з Україною вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані, – Залужний

“Ця війна стане ганьбою для Росії”.

РФ втратила у війні з Україною вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані, – Залужний
Фото: DW

За час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації”, – зазначив головнокомандувач.

 

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 730 окупантів.

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