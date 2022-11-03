За минулу добу оборонці ліквідували понад 700 окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 730 окупантів.

Також за вчора знищили 20 танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5552 (+27),

артилерійських систем – 1755 (+22),

РСЗВ – 390 (+3),

засоби ППО – 198 (+0),

літаків – 277 (+0),

гелікоптерів – 258 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),

крилаті ракети – 397 (+0),

кораблі – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9),

спеціальна техніка – 155 (+1).

Дані уточнюються.

Сили оборони України продовжують відбивати атаки ворога.