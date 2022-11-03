За минулу добу оборонці ліквідували понад 700 окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 730 окупантів.
Також за вчора знищили 20 танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5552 (+27),
- артилерійських систем – 1755 (+22),
- РСЗВ – 390 (+3),
- засоби ППО – 198 (+0),
- літаків – 277 (+0),
- гелікоптерів – 258 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
- крилаті ракети – 397 (+0),
- кораблі – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9),
- спеціальна техніка – 155 (+1).
Дані уточнюються.