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За минулу добу оборонці ліквідували понад 700 окупантів

Знищено 20 танків. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 730 окупантів.

Також за вчора знищили 20 танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5552 (+27), 
  • артилерійських систем – 1755 (+22), 
  • РСЗВ – 390 (+3), 
  • засоби ППО – 198 (+0),
  • літаків – 277 (+0), 
  • гелікоптерів – 258 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
  • крилаті ракети – 397 (+0),
  • кораблі – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9),
  • спеціальна техніка – 155 (+1). 

Дані уточнюються. 

Сили оборони України продовжують відбивати атаки ворога. 

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